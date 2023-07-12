Частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде

Китайская Народная Республика уверенно выбивается в международные лидеры по освоению космоса. В начале ноября прошлого года управление программы пилотируемых проектов КНР сообщило об успешном завершении сборки основной конфигурации собственной орбитальной станции «Тяньгун» после пристыковки лабораторного модуля «Мэнтянь».