Частная китайская компания запустила на орбиту первую в мире ракету на жидком метане и кислороде

Китайская Народная Республика уверенно выбивается в международные лидеры по освоению космоса. В начале ноября прошлого года управление программы пилотируемых проектов КНР сообщило об успешном завершении сборки основной конфигурации собственной орбитальной станции «Тяньгун» после пристыковки лабораторного модуля «Мэнтянь».
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