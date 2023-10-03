Одиночество связали с повышенным риском развития болезни Паркинсона

Американские и французские ученые проанализировали данные британского биобанка и выяснили, что одиночество статистически связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона — у одиноких людей риск развития болезни на четверть выше.
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