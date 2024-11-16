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Ле Пен назвала "политической смертью" запрашиваемый для неё приговор

Ле Пен назвала "политической смертью" запрашиваемый для неё приговор

Global Look Press/Keystone Press Agency/Barbara Neyman Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила с "политической смертью" запрашиваемый для нее приговор.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ле Пен убирают с политической арены.... Самым бесстыжим и наглым способом.  Эти западные&quot;демократы&quot; ничем не гнушаются, никакой подлостью!!
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10 час.

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