Ле Пен назвала "политической смертью" запрашиваемый для неё приговор

Global Look Press/Keystone Press Agency/Barbara Neyman Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила с "политической смертью" запрашиваемый для нее приговор.
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