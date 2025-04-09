Умный полив в теплице: как настроить автополив за час

Узнайте, как быстро организовать автополив в теплице. Выбор системы, монтаж и настройка за час. Советы по экономии времени и воды для дачниковПредставьте: вы уезжаете на выходные, а ваши томаты, огурцы и перцы в теплице получают воду точно по расписанию.
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