Компания NVIDIA предполагает изменить направление использования графических процессоров GB202, отказавшись от выпуска игровых видеокарт GeForce RTX 5090 и переключившись на профессиональные ускорители и решения для центров обработки данных.
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