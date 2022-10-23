Льюис Хэмилтон: Я сделал всё возможное, но Red Bull слишком быстры

Льюис Хэмилтон: Я сделал всё возможное, но Red Bull слишком быстрыGetty Images / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон разочарован, что не смог одержать победу в близкой борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран При США.