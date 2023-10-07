Софья Лебедева станет новой партнершей Андрея Бурковского в третьем сезоне «Медиатора»

О завершении съемок третьего сезона сериала «Медиатор» объявил онлайн-кинотеатр Start. Талантливый переговорщик и не менее талантливый манипулятор Андрей Павлов в исполнении Андрея Бурковского вновь будет провоцировать, нарушать правила и разоблачать, параллельно пытаясь разобраться с собственными ценностями.