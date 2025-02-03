Суперстар 2025: разбор 1 выпуска, участники, скандалы, сенсации, результаты

Тайны и интриги «Суперстар 2025»: начало нового сезона С первого февраля на канале НТВ разгорелось настоящее музыкальное сражение — пятый сезон шоу «Суперстар 2025» открыл свои двери для зрителей, жаждущих увидеть, как кумиры прошлых десятилетий вновь попытаются завоевать сердца публики.
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