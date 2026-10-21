КАЛУГА, 21 октября. /ТАСС/. Замдиректора муниципального предприятия арестовали по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей за помощь в победе на торгах и покровительство при поставке противогололедных реагентов в Калуге.
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