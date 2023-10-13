Прогресс артиллерии во время Крымской войны

Собственно, прогресс в артиллерии начался раньше, с наработок и осмысления Наполеоновских войн. В 1822 году полковник французской армии Анри-Жозеф Пексан предложил создать пушку-гаубицу, которая могла бы стрелять разрывными снарядами со взведением по настильной траектории.
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