Владимир Колокольцев наградил журналистов за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности ведомства

В преддверии Дня российской печати Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении представителей федеральных, региональных и ведомственных средств массовой информации за значительный вклад в объективное и компетентное освещение в массмедиа деятельности органов внутренних дел.