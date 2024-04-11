Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 13 апреля

Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 13 апреляШанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 13 апреля.