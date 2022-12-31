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У Макдэвида 8 игр с 5+ очками за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков наряду с Малкиным

Коннор Макдэвид повторил рекорд среди действующих игроков НХЛ по играм с 5+ очками. Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в игре регулярного чемпионата против «Сиэтла» (7:2).

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