Рухнули на пять пунктов: реальные ставки по потребительским кредитам упали за месяц

25 апреля состоится заседание Центробанка по ключевой ставке.Перед предстоящим решением Центрального банка по ставкам 25 апреля средний показатель эффективной стоимости займов уменьшился на целых пять процентов, свидетельствуют материалы крупнейших кредитных организаций.
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