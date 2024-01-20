Путин поедет в Африку: Президент поучаствует в церемонии заливки бетона на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Владимир Путин примет участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвёртого энергоблока на атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте, сообщил 19 января журналистам пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
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