Экономист Проданова: Пенсию выплатят раньше из-за майских праздников

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» д-р экон. наук профессор Наталья Проданова рассказала, так как большинство пенсионеров получают пенсию с 1 по 5 число каждого месяца, то график выплат пенсий за май смещается на конец апреля.