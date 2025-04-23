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Экономист Проданова: Пенсию выплатят раньше из-за майских праздников

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» д-р экон. наук профессор Наталья Проданова рассказала, так как большинство пенсионеров получают пенсию с 1 по 5 число каждого месяца, то график выплат пенсий за май смещается на конец апреля.

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