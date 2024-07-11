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Царьград

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В открытом ФОК рядом с лицеем №17 будет бесплатный теннисный корт

В открытом ФОК рядом с лицеем №17 будет бесплатный теннисный корт

На строительство открытого физкультурного комплекса выделено 44 миллиона рублей.Во Владимире в будущем году появится первый бесплатный корт для игры в большой теннис.

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