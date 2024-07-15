Огонь пожаров не затронул ценные виноградники знаменитого винодельческого региона

Сильный лесной пожар в Краснодарском крае не угрожает помещениям и виноградникам «Абрау-Дюрсо». Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе винодельческой компании.
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