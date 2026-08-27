Штурмовики группировки "Восток" успешно освободили населённый пункт Неженка в Запорожской области. Каждый военный сталкивался с до 5 вражеских дронов, ведя бой в трудных условиях на открытой местности и преодолевая мины и замаскированные укрепления.
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