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Царьград

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Штурмовики Востока освободили Неженку в Запорожской области

Штурмовики Востока освободили Неженку в Запорожской области

Штурмовики группировки "Восток" успешно освободили населённый пункт Неженка в Запорожской области. Каждый военный сталкивался с до 5 вражеских дронов, ведя бой в трудных условиях на открытой местности и преодолевая мины и замаскированные укрепления.

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