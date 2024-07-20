Нужна ли жёсткая фильтрация въезжающих граждан Украины в Россию через Шереметьево? Безусловно и железобетонно.
Носителей украинства нельзя допускать в Россию. Точка
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Не только жёсткая фильтрация, но и ещё более жёсткая санация тех, кто пролез через фильтр. Никому в России не нужны соседи с антирусским дерьмом в душе.
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10 час.
tsan tsan
Так она своим не совсем оголтелым надоела .
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6 час.
Надежда
Подождем, думаю, хунта по привычке попытается обвинить "руку Кремля")😏
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4 час.
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