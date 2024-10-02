ВДОХНОВЛЯЙ И ОБЪЕДИНЯЙ. Состоялось торжественное открытие Молодежного форума «ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»! С приветственным словом выступили:

ВДОХНОВЛЯЙ И ОБЪЕДИНЯЙСостоялось торжественное открытие Молодежного форума «ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»! С приветственным словом выступили:Алексей Зинченко – председатель Госкомитета молодежной политики;Евгений Хрычев – заместитель председателя Ялтинского городского совета;Ренард Кутковский – заместитель главы администра.
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