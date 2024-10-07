Ушел из жизни топ-менеджер ПАО «ММК»

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по производству Сергей Унру скоропостижно скончался. Ему было 56 лет, как сообщила пресс-служба комбината в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
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