Как убить в себе импульсивного покупателя

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Как часто вы заходили в магазин за какой-то конкретной покупкой, а возвращались с полными сумками вещей, которые вам в общем-то не так и нужны, но вы не могли устоять перед соблазном? Так можно ли побороть этот соблазн и перестать быть импульсивным покупателем? Этим вопросом решили заняться ученые с кафедры психологии Вюрцбургского университета имени Юлиуса Максимилиана в Баварии во главе с доктором Анандом Кришной (их исследование опубликовано в PLOS One).