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Путин наградил старшего сына Кадырова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил старшего сына Кадырова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени старшего сына главы Чечни, зампредседателя правительства республики – министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова.

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