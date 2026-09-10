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7 лучших фильмов, где мультфильм совместили с реальным миром и актерами

7 лучших фильмов, где мультфильм совместили с реальным миром и актерами

Вы даже не представляете, как мало таких фильмов, а толковых — и того меньше. И один из них сейчас в российском прокате: «Хитрый койот».

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