Министры энергетики и водного хозяйства стран Средней Азии провели встречу

Министры энергетики и водного хозяйства Узбекистана, Киргизии и Казахстана обсудили графики подачи электричества и воды в осенне-зимний период, сообщает 13 октября пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.
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