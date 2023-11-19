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Йос Ферстаппен: «После штрафа Макс был очень зол – это было видно по его пилотажу»

Бывший пилот «Ф-1» поделился впечатлениями от прошедшей гонки, отметив, что Макс был не слишком рад штрафу в 5 секунд, полученному за инцидент с Шарлем Леклером.

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