Смольный хочет запретить самокатчикам ездить по тротуарам. С инициативой он обратится к Госдуме

Как заявил губернатор Александр Беглов в ходе отчета перед Законодательным собранием 14 мая, в ближайшее время власти Петербурга рассмотрят поправки в федеральные законы, ужесточающие правила пользования электросамокатами.
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