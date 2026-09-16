Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России. «Всем привет! Как ваши дела, настроение? Как проходит ваша среда? А мы уже готовимся к контрольным прокатам», – сказала фигуристка в видео, опубликованном в соцсетях Первого канала.