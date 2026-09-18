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Журнал «Профиль»

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Беспилотник ударил по Курской АЭС-2: работа станции не нарушена

Инцидент произошел утром в четверг, 17 сентября, дрон ударил в градирню одного из энергоблоков. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу станции, энергоблок работает на полной мощности, сообщили в "Росатоме".

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