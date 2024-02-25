Зеленский заверил, что Украина не будет использовать западное оружие для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский, выпрашивая у союзников дальнобойные ракеты, заверяет, что украинская армия якобы не станет применять поставленное Западом оружие для ударов по целям или объектам на территории России или каких-либо других стран.
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