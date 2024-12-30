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Царьград

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"Кто вас бил? Профессионал?": будущие программисты устроили разборки в ИТ-лицее под Челябинском

"Кто вас бил? Профессионал?": будущие программисты устроили разборки в ИТ-лицее под Челябинском

Медики в шоке от того, что стало с лицом школьника. Мама школьника рассказала журналистам 74.RU об инциденте, который произошёл 18 декабря в ИТ-лицее под Челябинском (престижный клубный поселок в Сосновском районе).

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