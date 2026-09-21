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Самовыдвиженцы в Госдуме. Как они победили партии и в какие фракции могут перейти?

Самовыдвиженцы в Госдуме. Как они победили партии и в какие фракции могут перейти?

Независимые кандидаты, скорее всего, свяжут свою деятельность с фракциями «Единой России» и ЛДПРПо последним данным ЦИК, в четырех одномандатных округах из 225 выиграли самовыдвиженцы: участник СВО из Дагестана, первый губернатор Ярославской области, липецкий вице-губернатор и зампред Ставропольского правительства.

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