Самовыдвиженцы в Госдуме. Как они победили партии и в какие фракции могут перейти?

Независимые кандидаты, скорее всего, свяжут свою деятельность с фракциями «Единой России» и ЛДПРПо последним данным ЦИК, в четырех одномандатных округах из 225 выиграли самовыдвиженцы: участник СВО из Дагестана, первый губернатор Ярославской области, липецкий вице-губернатор и зампред Ставропольского правительства.