Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал спутниковые снимки с якобы российскими военными рядом с украинской границей.
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