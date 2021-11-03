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Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал спутниковые снимки с якобы российскими военными рядом с украинской границей.

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