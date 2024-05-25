Развожаев предупредил жителей Севастополя об учениях военных

В Севастополе проходят учения военнослужащих. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.