Страна и люди
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Страна и люди

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Виталий Милонов возмутился поступком петербургских чиновников, потративших миллион на концерт Орбакайте

Виталий Милонов возмутился поступком петербургских чиновников, потративших миллион на концерт Орбакайте

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» призвал проверить чиновников, которые потратили бюджетный миллион на концерт Кристины Орбакайте.

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Комментарии
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ВераВерная
Игорь, не надо мне исторические воспоминания приводить. Губернаторы такого города, как Санкт-Петербург, не избираются. Они назначаются. И вам это прекрасно известно.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же есть &quot;назначенцы&quot;, но их несколько и каждый имеет свою поддержку. Почему нет оппозиции у нас? Просто потому, что &quot;мелкие прыщи&quot; не могут договорится кто из них &quot;самый главный&quot;. А народ (стадо лемингов) - ему всё равно кто будет &quot;рулить&quot;. Но в соцсетях все &quot;поливают грязью&quot; от души. Не важно кого, главное - &quot;сбросить негатив&quot;.
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10 час.
ВераВерная
Ну вам виднее.  Чего вы от стада леммингов ждёте? Вы же тоже в общем замесе.
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10 час.

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