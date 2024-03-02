Виталий Милонов возмутился поступком петербургских чиновников, потративших миллион на концерт Орбакайте

Игорь, не надо мне исторические воспоминания приводить. Губернаторы такого города, как Санкт-Петербург, не избираются. Они назначаются. И вам это прекрасно известно.

Игорь Кузнецов

Конечно же есть "назначенцы", но их несколько и каждый имеет свою поддержку. Почему нет оппозиции у нас? Просто потому, что "мелкие прыщи" не могут договорится кто из них "самый главный". А народ (стадо лемингов) - ему всё равно кто будет "рулить". Но в соцсетях все "поливают грязью" от души. Не важно кого, главное - "сбросить негатив".