Рязанец ответит за распространение порнографии и выращивание конопли

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга сети Интернет установили, что 28-летний работник одной из коммерческих организаций города Рязани причастен к распространению порнографических материалов.
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