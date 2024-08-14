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Рязанские новости

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Рязанец ответит за распространение порнографии и выращивание конопли

Рязанец ответит за распространение порнографии и выращивание конопли

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга сети Интернет установили, что 28-летний работник одной из коммерческих организаций города Рязани причастен к распространению порнографических материалов.

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