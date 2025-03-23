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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лу Уильямс о Пэте Райли: «Когда мы начнем требовать от наших руководителей такой же ответственности, как и от игроков?»

«Я думаю, это естественно, что когда тебе 80 лет, есть вещи, которые ты, вероятно, не понимаешь или не воспринимаешь, когда речь заходит о культуре современных игроков.

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