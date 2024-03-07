Фото судьи Оксаны Весниной, отпустившей убийцу на свободу, мгновенно исчезло с сайта «Судьи России»

BN

Boris Nevzorov

Вопрос не к этому таджику. С ним, как и с другими, ему подобными, все ясно. Жалко, что отменили смертную казнь. Таким зверям не место в России, да и на земле. Чо это за судья? Что ею двигало, если она допустила такой беспредел? Кто ее сделал судьей и обеспечил ей неприкосновенность? А ведь это не. Единичный случай в России. Правоохранители или покупаются или боятся мигрантов, сбитых_ в.кучи. Пора разобраться, кто допустил неограниченное количество этих бандитов в России, кто наживается на незаконном получении ими прав, кто отмазывает бандитов и преступников. Почему диаспоры командуют нашими органами власти. Почему они не привлекаются и не отвечают за действия своих подопечных. И последнее. Когда наша власть проявит волю и будет серьезно защищать свой. НАРОД???