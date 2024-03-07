«Плевок в лицо России!»: Бойца ММА, убившего Героя СВО, выпустили на свободу! За убийство он отсидел всего 170 дней! Что это было?! Всего несколько дней назад Президент России Владимир Путин назвал ветеранов и бойцов СВО элитой государства, сказав, что очень гордится этими людьми, которые скоро выйдут на руководящие позиции в основных государственных структурах.
Фото судьи Оксаны Весниной, отпустившей убийцу на свободу, мгновенно исчезло с сайта «Судьи России»
Комментарии
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елена плеханова
Сучку судью на нары!!!
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19 мин.
BN
Boris Nevzorov
Вопрос не к этому таджику. С ним, как и с другими, ему подобными, все ясно. Жалко, что отменили смертную казнь. Таким зверям не место в России, да и на земле. Чо это за судья? Что ею двигало, если она допустила такой беспредел? Кто ее сделал судьей и обеспечил ей неприкосновенность? А ведь это не. Единичный случай в России. Правоохранители или покупаются или боятся мигрантов, сбитых_ в.кучи. Пора разобраться, кто допустил неограниченное количество этих бандитов в России, кто наживается на незаконном получении ими прав, кто отмазывает бандитов и преступников. Почему диаспоры командуют нашими органами власти. Почему они не привлекаются и не отвечают за действия своих подопечных. И последнее. Когда наша власть проявит волю и будет серьезно защищать свой. НАРОД???
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17 мин.
Надежда Кувыкина
Губернаторов меняет президент? А чисткой судьв кто занимается? Чир у нас твм своя власть? Вообщем, не понятно, почему там все вопреки совести и законов!?
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4 мин.
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