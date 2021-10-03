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Украинские силовики открыли огонь на территории ЛНР

Украинские силовики открыли огонь на территории ЛНР

Подразделения украинских силовых структур единожды за прошедшие сутки открыли огонь на территории ответственности Луганской народной республики, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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