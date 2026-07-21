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Видео встречи IShowSpeed с BTS на финале ЧМ стало самым просматриваемым Reels за первые 24 часа – 300 млн просмотров. Стример сделал сальто перед группой

Видео стримера IShowSpeed со встречей с южнокорейской группой BTS установило рекорд по просмотрам за первые 24 часа в Instagram.

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