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Ламело Болл перенесет две незначительных операции на голеностопе и запястье. Разыгрывающий «Шарлотт» завершил сезон-2024/25

Звездный разыгрывающий «Хорнетс» продолжал играть с болевыми ощущениями в запястье и голеностопе. После консультаций с врачами было принято решение об операционном вмешательстве.

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