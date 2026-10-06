MDPI: ученые открыли новый вид древних насекомых с уникальным хоботком

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с китайскими коллегами открыли и описали новый вид доисторических насекомых, обитавших на Земле примерно 99 млн лет назад, в эпоху динозавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
- Замглавы Пентагон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым