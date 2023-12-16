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Лаура Санко обратилась к Рахмонову на казахском: «Думай о людях в Казахстане, которые за тебя в этот момент»

Американская журналистка и комментатор американского промоушна UFC Лаура Санко выступила с обращением к Шавкату Рахмонову на казахском языке перед поединком на турнире UFC 296: Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем с американским спортсменом Стивеном Томпсоном.

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