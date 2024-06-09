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Россия использует против Запада его же оружие

Россия использует против Запада его же оружие

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 286 прочитали Евгений Балакин Выступление президента России на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) многократно распространено ведущими СМИ, подвергнуто пристальному вниманию аналитиков и истолковано миллионами комментаторов, следящих за глобальной политикой.

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