«Мы будем делать это медленно, шаг за шагом». Huawei не торопится с глобальной HarmonyOS

Это займет время Ричард Ю, исполнительный директор, председатель Инвестиционного совета и директор подразделения потребительских товаров Huawei, рассказал о планах на выпуск глобальной версии HarmonyOS.
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