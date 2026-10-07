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«Мы будем делать это медленно, шаг за шагом». Huawei не торопится с глобальной HarmonyOS

«Мы будем делать это медленно, шаг за шагом». Huawei не торопится с глобальной HarmonyOS

Это займет время Ричард Ю, исполнительный директор, председатель Инвестиционного совета и директор подразделения потребительских товаров Huawei, рассказал о планах на выпуск глобальной версии HarmonyOS.

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