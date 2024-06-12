Подпольщик Лебедев: заявил об ударе по ремонтному заводу ВСУ в Новомосковске

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что, по словам местных жителей, в Новомосковске Днепропетровской области в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники ВСУ, зафиксирован прилет.
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