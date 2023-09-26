Движение присоединения: Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году

В сербском парламенте призвали начать публичные дебаты по вступлению республики в БРИКС. За присоединение к этой структуре выступают как минимум три партии, одна из которых входит в правящую коалицию, сообщили «Известиям» в Народной скупщине.
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