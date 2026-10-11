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Царьград

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Армения взяла 3 золота и 3 серебра на ЧМ по шуайцзяо в Италии

Армения взяла 3 золота и 3 серебра на ЧМ по шуайцзяо в Италии

Сборная Армении завоевала три золотые и три серебряные медали на проходящем в Италии чемпионате мира по шуайцзяо, который завершится 12 октября.

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