REUTERS/Inna Varenytsia Слова бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс о том, что США разрешают Украине использовать оружие против России, являются продуманной психологической операцией, проведенной под контролем ЦРУ.
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